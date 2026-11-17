Una nueva edición del Festival Yeca se realizará este viernes 20 a partir de las 20:00 en la calle Bernardo de Irigoyen (desde Matheu hasta Almafuerte), organizada con el objetivo de impulsar la actividad comercial, gastronómica y ofrecer un espacio de recreación gratuito para vecinos y turistas.

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El evento contará con una variada programación artística en vivo que incluirá las presentaciones de Panal Reggae, Costumbres Argentinas, el show de Mahalo Cumbia y el cierre musical a cargo de la DJ Marti de Lucca. Además, la tradicional Guardia Nacional del Mar dirá presente con su clásico desfile coreográfico.

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La jornada estará acompañada por una feria de emprendedores, actividades recreativas y un área especial con inflables para los más chicos. Por su parte, los comercios de la zona se sumarán con promociones especiales, ofreciendo alternativas tanto para consumir en los locales como opciones al paso.

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