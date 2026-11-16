Después de cinco días de incertidumbre y preocupación, Erika Ayelén Romero fue encontrada con vida en la zona de Sierra de los Padres, poniendo fin a la búsqueda que había movilizado a familiares, vecinos y organizaciones de Mar del Plata.

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La mujer, que vive en el barrio Costa Azul, había salido de su vivienda el miércoles por la mañana para realizar tareas de limpieza en un departamento, luego de recibir una oferta laboral. Sin embargo, pasaron las horas y no regresó, por lo que su marido realizó la denuncia y comenzó una intensa búsqueda.

Durante los días siguientes, la familia manifestó su temor ante la posibilidad de que Erika hubiera sido víctima de un secuestro vinculado con una banda narco, una hipótesis que surgió a partir de comentarios recibidos por su esposo, pero que nunca fue confirmada por los investigadores.

La preocupación llevó a sus allegados a organizar distintas acciones para pedir respuestas. Incluso, este lunes se manifestaron frente a la comisaría decimotercera de Playa Serena, donde reclamaron que se intensificaran las tareas para encontrarla.

Finalmente, durante la tarde se confirmó su aparición en Sierra de los Padres. Erika fue trasladada a la comisaría octava, donde logró comunicarse con su familia, que recibió la noticia con alivio después de varios días sin conocer su paradero.

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Por el momento, no trascendieron detalles sobre dónde estuvo durante su ausencia ni las circunstancias en las que fue encontrada. La investigación continuará para esclarecer qué ocurrió desde el momento en que salió de su casa hasta su aparición.

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