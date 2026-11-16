Luego de protagonizar un episodio confuso a principios de este mes, el joven de 21 años que golpeó a su novia y luego se arrojó al mar en la zona la escollera de Punta Iglesias, falleció este domingo por la mañana en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

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El hecho tuvo lugar en un hotel ubicado en Belgrano al 2300, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que había sufrido un brote psicótico y provocado daños en uno de los vidrios del establecimiento.

De acuerdo a lo que trascendió posteriormente, gracias a los testigos y la propia versión policial, momentos antes el joven había mantenido una discusión con una joven, la cual se asume sería su pareja, quien le comunicó que estaba embarazada. En este contexto la joven manifestó haber sido agredida y el hombre comenzó a generar disturbios dentro del hotel.

Durante el episodio rompió un ventanal e intentó escapar atravesándolo, lo que le provocó cortes en distintas partes del cuerpo, y que quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.

Tras huir, el joven salió corriendo y se dirigió a la costa para tirarse de una escollera y finalmente se arrojó en Punta Iglesia, lo que motivó un operativo de rescate en el que participaron guardavidas y efectivos de Prefectura Naval Argentina.

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Luego de su rescate, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó inconsciente al HIGA, donde ingresó intubado y con un cuadro de ahogamiento.

Y tras estar casi 15 días internado, falleció este domingo pasadas las 9:00hs.

De acuerdo al parte médico, el joven tenía heridas cortantes en extremidades producidas por haber atravesado el ventanal, lesiones asociadas por aspiración de agua y convulsiones que le ocasionaron aún más complicaciones.

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