Mar del Plata comenzará la semana con condiciones meteorológicas variables. Para este lunes 16 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada templada a cálida, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 24°C, aunque el aumento térmico estará acompañado por nubosidad y probabilidad de tormentas.

Ads

Durante las primeras horas del día predominará el cielo mayormente nublado, con un ambiente relativamente húmedo. A medida que avance la mañana, el termómetro comenzará a subir y las condiciones se mantendrán inestables, aunque sin precipitaciones generalizadas previstas para ese período por el organismo nacional.

Hacia la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas, por lo que no se descartan lluvias de intensidad variable, actividad eléctrica y cambios temporarios en las condiciones del viento.

En cuanto a la circulación de aire, el viento soplará principalmente desde el noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante buena parte del día. Hacia la noche, su intensidad habitual podría disminuir a valores de entre 7 y 12 kilómetros por hora, aunque las tormentas podrían generar ráfagas considerablemente superiores.

La humedad también tendrá protagonismo. Las estimaciones indican que podría alcanzar valores cercanos al 85% o 90% durante la madrugada y las primeras horas, favoreciendo una sensación de ambiente húmedo. Este porcentaje podrá variar durante la jornada según la temperatura y la evolución de las precipitaciones.

Ads

Además, se encuentra prevista una alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche del lunes. El fenómeno podría incluir lluvias intensas en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes. Los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros en las áreas alcanzadas por la advertencia, con posibilidad de registros superiores de manera localizada.

De esta manera, Mar del Plata tendrá un inicio de semana con temperaturas agradables, pero con condiciones que podrían complicar las actividades al aire libre. Se recomienda prestar atención a las actualizaciones de las alertas meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas fuertes.

Ads