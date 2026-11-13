El municipio realizó hoy la entrega de premios y distinciones del programa "Ideas Educativas: Haciendo Bulla", una iniciativa impulsada a través de su Secretaría de Educación que tiene como objetivo fomentar la visibilación y fomentar proyectos de innovación pedagógica.

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En el acto de premiación, estuvieron presentes el secretario de Educación Fernando Rizzi, los concejales Vilma Baragiola y Melisa Centurión e integrantes del Departamento Ejecutivo.

Esta propuesta está destinada a docentes de todos los niveles (inicial, primario, secundario, superior) y modalidades, tanto de gestión pública como privada, quienes pueden participar de forma individual o en equipos colaborativos.

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Los ejes temáticos habituales son la educación ambiental integral, inclusión y diversidad, tecnología e innovación digital, entre otros desafíos pedagógicos actuales.

Se propone que los docentes participantes, presenten un proyecto de innovación educativa incentivando el desarrollo de propuestas que mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito escolar. Los proyectos presentados deberán ser originales, inéditos y estar relacionados con la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

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