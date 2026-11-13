Una camioneta fue secuestrada en Mar del Plata luego de que dos personas fueran filmadas mientras arrojaban basura en un sector donde está prohibido hacerlo. El vehículo fue identificado gracias a una denuncia vecinal y posteriormente localizado mediante el sistema de Anillo Digital y las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

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El hecho ocurrió en la esquina de Ayolas y Posadas, donde un vecino registró en video el momento en que dos personas descendieron de una camioneta y dejaron residuos en la vía pública, en un lugar no habilitado para ese fin.

A partir de las imágenes aportadas, las autoridades lograron identificar el dominio del vehículo, KZS 946, e incorporarlo al sistema de Anillo Digital para detectar sus movimientos y facilitar su localización.

La búsqueda dio resultado cuando el sistema de lectura de patentes (LPR) emitió una alerta sobre la circulación de la camioneta. Inmediatamente, un operador del COM comenzó a seguirla en tiempo real y coordinó la intervención de la Patrulla Municipal.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en inmediaciones de Bestoso y Fortunato de la Plaza, donde los agentes realizaron los controles correspondientes.

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Durante la inspección, constataron que la camioneta circulaba sin patente delantera, sin seguro obligatorio y sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), tres irregularidades que motivaron su secuestro.

Como resultado del procedimiento, el rodado fue trasladado al playón municipal, mientras que la intervención quedó registrada como parte de las actuaciones por las infracciones detectadas.

El operativo puso de manifiesto la importancia de las denuncias vecinales y del sistema de monitoreo para identificar conductas que afectan la limpieza de los espacios públicos y detectar vehículos que circulan sin cumplir con la normativa vigente.

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