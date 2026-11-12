Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) presentó hoy su Plan Director de Expansión y Mejoramiento Operativo del Servicio de Agua 2026-2035, una iniciativa que establece las obras y prioridades de inversión para la próxima década en Mar del Plata y el resto del Partido de General Pueyrredon. El proyecto tiene como objetivo alcanzar el 100% de cobertura de agua potable, modernizar la infraestructura existente y garantizar la sustentabilidad de las reservas hídricas.

Ads

El anuncio estuvo encabezado por el presidente de OSSE, Tomás Amato, y la vicepresidente de la empresa municipal, Cristina Coria, durante la apertura de las Jornadas Técnicas de Soluciones Innovadoras en Agua Potable, que se desarrollan en el Hotel 15 de Mayo hasta mañana.

“Una buena gestión no solo debe atender las necesidades actuales de los vecinos, sino también anticiparse a los desafíos del mañana”, señaló Amato durante su exposición. En esa línea, explicó que el propósito es “proyectar las inversiones necesarias para alcanzar el 100% de cobertura de agua potable en General Pueyrredon, transformando una necesidad en un conjunto de obras, prioridades y decisiones concretas”.

Puede interesarte

La planificación parte de un diagnóstico de la infraestructura actual, que cuenta con más de 2400 kilómetros de cañerías y una capacidad de reserva de 76.500 metros cúbicos. A partir de esos datos, OSSE estableció seis áreas operativas para organizar la expansión del servicio: el casco urbano de Mar del Plata y cinco corredores estratégicos correspondientes a las rutas 11, 226, 88, 2 y el sector sudoeste.

Entre las obras previstas se encuentran nuevas etapas del Acueducto Oeste, el Sistema de Abastecimiento Camet y los sistemas de impulsión Marconi y Centeno. También se contempla la extensión de redes de distribución en distintos sectores de las zonas norte, sur y costa sur del partido.

Ads

Otro de los objetivos centrales será modernizar la infraestructura existente mediante el recambio de cañerías obsoletas, la renovación de estaciones elevadoras y la incorporación de nuevas tecnologías para detectar y reducir pérdidas de agua.

Puede interesarte

El programa también incluye medidas para preservar las reservas del acuífero Pampeano y evitar riesgos de intrusión salina, un aspecto fundamental para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico frente al crecimiento urbano.

Además, se creará un Banco de Proyectos que permitirá organizar y jerarquizar las iniciativas de acuerdo con criterios como el riesgo operativo, la cantidad de habitantes beneficiados y la equidad territorial. Esta cartera tendrá actualizaciones anuales y servirá como herramienta para gestionar financiamiento externo y presupuestario.

Ads

La presentación del Plan Director se realizó en el marco de las Jornadas Técnicas de Soluciones Innovadoras en Agua Potable, organizadas por OSSE junto a AIDIS, APLa, CIPBA y COFES. Durante los encuentros se desarrollan mesas de trabajo sobre control de pérdidas mediante inteligencia artificial, tecnologías de membranas, reúso industrial y monitoreo de calidad del agua.

Puede interesarte

Las actividades finalizarán mañana con una recorrida técnica por la Torre Tanque, uno de los espacios emblemáticos de la infraestructura sanitaria de Mar del Plata.