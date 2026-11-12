Una rueda del colectivo de la línea 563 se desprendió mientras circulaba por avenida Gandhi y terminó incrustada en una vivienda. El episodio ocurrió durante la mañana de este jueves y generó preocupación entre los vecinos de la zona, que advirtieron sobre el riesgo que representó el hecho.

Ads

De acuerdo con los testimonios compartidos por residentes de la zona, tras perder una de sus ruedas la unidad continuó desplazándose y arrastrándose varios metros antes de poder detenerse. La rueda, en tanto, salió despedida y terminó impactando contra una casa.

Lo ocurrido volvió a poner en primer plano los reclamos por las condiciones de seguridad vial en el corredor Gandhi. Desde la Sociedad de Fomento Barrio Parque Las Dalias señalaron que vienen solicitando respuestas por el estado de la avenida y las condiciones en las que circula el transporte público en ese sector de la ciudad.

La entidad recordó que realizó más de seis reclamos y manifestaciones en la vía pública, además de presentar notas ante distintos organismos para exigir avances en las obras de infraestructura. También cuestionó que, pese a los anuncios de reactivación y reapertura de la licitación, los vecinos continúen esperando una solución definitiva.

El episodio también reavivó el debate sobre el servicio de colectivos, en momentos en que el Concejo Deliberante analiza el nuevo pliego del transporte público de pasajeros. Desde la sociedad de fomento plantearon que la discusión debe contemplar no solo recorridos y frecuencias, sino también el mantenimiento de las unidades, los controles y las condiciones de seguridad.

Ads

En ese sentido, la institución pidió que se investiguen las causas del desprendimiento, se verifique el estado del colectivo involucrado y se refuercen los controles sobre los vehículos que prestan servicio en Mar del Plata.

“No queremos lamentar una víctima para que nuestros reclamos sean escuchados”, expresaron desde la entidad, que volvió a reclamar medidas para la Zona Norte. El hecho, que pudo haber tenido consecuencias graves, dejó una nueva advertencia sobre los riesgos que enfrentan quienes viven y circulan a diario por el corredor Gandhi.

Ads