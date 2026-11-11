El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) avanza con un plan de construcción de cordón cuneta en distintos sectores del partido de General Pueyrredon, con cinco frentes de obra en ejecución y once tramos finalizados. Las intervenciones, que se desarrollan en siete barrios, tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y nivelar las calzadas antes de futuras tareas de pavimentación.

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Los trabajos forman parte del plan de infraestructura vial del Municipio y se llevan adelante en paralelo con las tareas de bacheo en frío y en caliente, que actualmente abarcan más de 12 frentes de trabajo simultáneos.

Actualmente, el EMVIAL mantiene cinco frentes de obra activos. En el barrio Malvinas Argentinas, los trabajos se desarrollan sobre 25 de Mayo, entre Bolivia y Pigüé; en Estrada, sobre Daprotis, entre Rojas y González; y en Colinas de Peralta Ramos, sobre Pescadores, entre Güiraldes y William Morris.

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Por su parte, en Faro Norte se ejecuta la construcción de cordón cuneta sobre Darragueyra, entre Navarra y Lucania, en una extensión de dos cuadras.

Entre las intervenciones concluidas se encuentra Pigüé, entre 9 de Julio y 25 de Mayo, en Malvinas Argentinas. En el barrio Estrada finalizaron los trabajos sobre Mariani, entre Rojas y Daireaux; Cataluña, entre Andrade y Rojas, en dos cuadras; Mariani, entre González y Unamuno, también en dos cuadras; Gorriti, entre Daprotis y Mariani; Roffo, entre Acevedo y Mugaburu; y Sagastizábal, entre Roffo y Palma.

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Además, se completaron las obras sobre Roldán, entre Zacagnini y Caseros, en el barrio Zacagnini, y sobre Navarra, entre Alonso y A. Sáenz, en Faro Norte.

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El plan también contempla nuevos frentes de trabajo. Entre los sectores proyectados figuran Olazábal, entre Formosa y Almafuerte, en los barrios Funes y San Lorenzo; Thames, entre Lynch y Carriego, en Punta Mogotes; y A. Sáenz, entre Guernica y Navarra, en Faro Norte.

Por último, desde el Municipio recordaron que las interrupciones de tránsito y los desvíos habilitados pueden consultarse en tiempo real mediante la aplicación Waze o a través de las redes sociales institucionales del EMVIAL, en la cuenta @emvialmgp.

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