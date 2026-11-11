La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata reconoció el martes 10 de noviembre que la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon puede representar a los usuarios de gas de Mar del Plata y Batán en el amparo contra la Ley 27.828, que modificó el régimen de Zona Fría. La decisión coincidió con el criterio del Ministerio Público Fiscal.

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El tribunal revocó el rechazo inicial y devolvió el expediente al juzgado de primera instancia. Allí deberá resolverse la cautelar solicitada y definirse el trámite del proceso colectivo. El régimen vigente sigue aplicándose mientras avanza la causa y la Cámara dejó pendiente el análisis de fondo sobre la ley.

Según la Defensoría, la reforma condiciona el descuento en Mar del Plata y Batán a la inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que contempla los ingresos del hogar. El organismo cuestiona que en la Patagonia, Malargüe y la Puna se mantenga el beneficio general por razones climáticas.

El defensor del Pueblo, Marcelo Pablo Lacedonia, señaló que el amparo alcanza a miles de familias que tendrían dificultades para litigar de manera individual. “Planteamos la cuestión con un criterio simple: a igual condición climática, igual trato”, sostuvo.

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Cómo consultar el descuento

La Defensoría recomendó revisar si el descuento por Zona Fría figura en la factura de gas y verificar la inscripción al SEF en argentina.gob.ar o en la aplicación Mi Argentina. Quienes consideren que cumplen los requisitos pueden iniciar el trámite de inscripción y, ante dudas, consultar a la Defensoría del Pueblo.

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