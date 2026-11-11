Los vecinos del barrio Las Heras reclaman por el estado de los espacios públicos y los problemas de infraestructura que afectan a la zona. La falta de mantenimiento de las plazas y las inundaciones sobre la calle Reforma Universitaria, entre los números 2300 y 2600, forman parte de una serie de reclamos que, según aseguran, no encuentran respuesta.

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“En una de las plazas el pasto ya estaba cerca de un metro de altura”, contó Dante Pastrana, vecino e integrante de la sociedad de fomento. Allí, describió, los juegos están muy deteriorados y varios fueron retirados durante un antiguo trabajo de mantenimiento municipal, pero nunca volvieron. “Devolvieron uno solo, más chiquito. El resto nunca más lo devolvieron”, recordó en diálogo con El Marplatense.

El espacio tampoco tiene iluminación, prácticamente no cuenta con árboles y apenas conserva algunos bancos. Ante la falta de mantenimiento, los propios vecinos decidieron intervenir. “El poco corte de pasto que llegó a tener fue por organización de los vecinos”, explicó Pastrana. Como ejemplo, mencionó a Miguel, quien reunió 4.000 pesos para comprar combustible y cortar el sector de los juegos: “Cortó ahí la parte de los juegos y demás, que es hasta donde llegó”.

La situación también preocupa en la plaza principal, conocida como La Plaza de los Niños. Aunque presenta mejores condiciones, Pastrana señaló que deben insistir periódicamente para que se realicen tareas de mantenimiento. “Tenemos que estar siempre llamando para que vengan a cortar, si no medio que se olvidan”, sostuvo. Además, indicó que varias luminarias dejaron de funcionar, la cámara de monitoreo no está operativa y tampoco funciona el servicio de Wi-Fi libre anunciado en el lugar.

El vecino también cuestionó que un proyecto elaborado para mejorar la plaza no haya avanzado. Mientras tanto, las tareas de reparación y acondicionamiento quedan, en buena medida, a cargo de los propios habitantes. “Nosotros como fomentistas arreglamos los juegos, hemos puesto algún banco, alguna mesita y ese tipo de cosas”, detalló.

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Otro de los problemas señalados es la acumulación de agua sobre la calle Reforma Universitaria, entre el 2300 y el 2600. El punto más crítico está en la esquina con Calabria, donde, según describió Pastrana, la circulación se vuelve prácticamente imposible cuando llueve. “Esa esquina prácticamente es intransitable”, afirmó. El agua también se extiende durante varias cuadras y dificulta el paso de los vecinos y de los vehículos, incluido el transporte público.

“Es un reclamo que venimos haciendo desde que estamos como sociedad de fomento, ya hace cinco años, y nunca hemos tenido respuesta”, remarcó. Según sostuvo, durante ese tiempo no hubo soluciones ni siquiera intentos de resolver el problema. Cada lluvia vuelve a complicar la circulación en una zona donde los vecinos conviven con una situación que, aseguran, lleva años sin respuesta.

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