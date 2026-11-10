El obispo de Mar del Plata, monseñor Ernesto Giobando, valoró el mensaje del papa León XIV durante las actividades que encabeza en Córdoba y planteó que la economía debe recuperar su sentido más humano: estar al servicio de las personas.

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En una entrevista exclusiva con El Marplatense, vinculó esa mirada con la vida cotidiana y con la necesidad de construir una sociedad que tenga como prioridad la dignidad humana.

“En toda casa hay que estar bien. En el país también”, expresó Giobando al establecer una relación entre la administración del hogar y la economía de una nación. En ese sentido, explicó que la palabra economía remite, en su origen, a la administración de la propia casa y consideró que esa idea permite pensar también cómo se organiza la vida colectiva.

El obispo hizo hincapié en que el debate no debe limitarse a los indicadores económicos o financieros, sino que necesita contemplar las condiciones de vida de las personas. “Cuando no ponemos a la persona en el centro, la economía no está al servicio de la humanidad, sino por otros intereses”, advirtió.

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En esa línea, señaló que una administración económica saludable debe tener como fundamento la dignidad de las personas y contemplar una distribución equitativa. Su reflexión se relaciona con uno de los ejes del mensaje de León XIV: la necesidad de que las decisiones económicas y políticas no pierdan de vista a quienes deben beneficiar.

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Giobando también consideró que el llamado del Pontífice interpela a la sociedad argentina en un momento atravesado por dificultades y desafíos colectivos. En su interpretación, el mensaje invita a buscar soluciones y a generar condiciones para que el país pueda avanzar a partir del diálogo y la responsabilidad compartida.

El obispo participa en Córdoba de las actividades encabezadas por León XIV, en el marco de la visita del Papa a la Argentina. Desde allí, su reflexión puso el acento en una idea central: más allá de las discusiones económicas, el punto de partida debe ser siempre la persona.

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