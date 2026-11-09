La Base Naval Mar del Plata fue el punto de partida de una nueva misión de la Armada Argentina en aguas australes. El aviso ARA “Bahía Agradable” zarpó rumbo a Ushuaia para incorporarse a la XXIX Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), un operativo de cooperación entre Argentina y Chile destinado a fortalecer la seguridad de la navegación en una de las regiones más exigentes del mundo.

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La embarcación inició su travesía el jueves 5 de noviembre y participará en el despliegue previsto entre el 15 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027. Durante ese período, las fuerzas navales de ambos países coordinarán acciones de búsqueda, salvamento y asistencia ante posibles emergencias en el área antártica.

Bajo el mando del capitán de corbeta Leandro Ariel Bornancini, el buque contará con una dotación de 60 hombres y mujeres, a los que se incorporarán otros 20 efectivos especializados para afrontar las distintas tareas operativas.

Antes de arribar a Ushuaia, el ARA “Bahía Agradable” realizará una escala en la Base Naval Puerto Belgrano, donde sumará personal y equipamiento del Servicio de Salvamento de la Armada. Además, trasladará elementos de la Infantería de Marina hacia Tierra del Fuego.

La misión tendrá como principal objetivo preservar la vida humana en el mar y garantizar la seguridad de las embarcaciones que operan en aguas antárticas. También contempla intervenciones frente a situaciones de emergencia, operaciones de rescate y medidas destinadas a prevenir y combatir la contaminación marina.

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El operativo se desarrollará en cuatro etapas, durante las cuales las unidades de Argentina y Chile alternarán sus funciones como buques de servicio y de apoyo antártico. Esta modalidad permitirá mantener una capacidad de respuesta coordinada ante incidentes registrados al sur del paralelo 60° Sur.

La preparación de la embarcación también involucró un importante trabajo en Mar del Plata. Durante las semanas previas a la partida, personal de la Intendencia Naval y del Arsenal Naval llevó adelante tareas de mantenimiento, reparaciones, abastecimiento y acondicionamiento de los sistemas necesarios para afrontar la navegación austral.

La despedida se realizó en la Base Naval Mar del Plata, con la presencia de autoridades militares y familiares de los tripulantes. La ceremonia estuvo encabezada por el capitán de navío Sergio Fabián Ciminari, jefe del Estado Mayor del Comando del Área Naval Atlántica, junto al capitán de navío Roberto Orlando Lovera, comandante de la División Patrullado Marítimo.

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Luego de la interpretación de la Marcha de la Armada, el aviso abandonó el muelle acompañado por el tradicional sonido de su sirena, respondido por las demás unidades navales presentes.

Con esta partida, Mar del Plata reafirma su importancia estratégica dentro de las operaciones navales argentinas, al convertirse nuevamente en el punto de inicio de una misión internacional orientada a la cooperación regional, la asistencia marítima y la protección del ambiente antártico.

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