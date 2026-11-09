Los vecinos de Mar del Plata tendrán una nueva oportunidad para desprenderse de aquellos residuos que requieren un tratamiento especial. Este jueves 12 de noviembre, el Punto Verde Móvil se instalará en la intersección de avenida Constitución y Monte Carballo, donde funcionará entre las 10 y las 13.

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La iniciativa impulsada por el Municipio busca facilitar la recuperación de materiales que pueden reincorporarse a la cadena productiva y evitar que determinados elementos terminen mezclados con los residuos domiciliarios.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercar aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, así como aceite vegetal usado, que deberá entregarse en envases plásticos. También se recibirán pilas comunes y recargables, anteojos de sol, lentes recetados y armazones que ya no se utilicen.

El operativo permitirá, además, depositar materiales reciclables habituales, como papel, cartón, vidrio, metales y plásticos, que normalmente se separan mediante la bolsa verde.

Como incentivo para fomentar la participación ciudadana, quienes entreguen sus residuos recibirán un plantín producido por el vivero municipal, una forma de reconocer el compromiso con el cuidado del ambiente y promover la incorporación de vegetación en los hogares.

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Desde el Municipio recordaron que existen determinados elementos que no serán aceptados durante el operativo. Entre ellos se encuentran las ecobotellas, medicamentos, neumáticos, electrodomésticos de gran tamaño, focos de luz y pilas de mercurio.

El Punto Verde Móvil forma parte de las acciones destinadas a mejorar la gestión de los residuos urbanos y promover hábitos sustentables. Su recorrido por distintos sectores de la ciudad permite acercar alternativas de reciclaje a los barrios y facilitar la disposición adecuada de materiales que requieren un tratamiento diferenciado.

La actividad estará sujeta a las condiciones meteorológicas. En caso de lluvia, el operativo será suspendido y se retomará en una próxima fecha programada.

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De esta manera, la esquina de Constitución y Monte Carballo se convertirá durante tres horas en un espacio de recepción de materiales reutilizables, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los residuos y fortalecer la participación de los marplatenses en el reciclaje.

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