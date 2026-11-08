El papa León XIV llegará este domingo a la Argentina para iniciar una visita apostólica de tres días, la primera de un pontífice al país en 39 años. Su agenda combinará actividades institucionales, encuentros pastorales y celebraciones religiosas que convocarán a miles de fieles en distintos puntos del territorio.

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La primera jornada comenzará con su arribo al Aeroparque Metropolitano, donde será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades eclesiásticas y nacionales. Luego, el Papa visitará el monumento al general José de San Martín, en Plaza San Martín, y se trasladará a la Casa Rosada para mantener una audiencia con el mandatario, prevista para las 17:50.

Más tarde, encabezará un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Palacio Libertad, donde pronunciará su primer mensaje público en el país.

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La agenda pastoral tendrá como uno de sus ejes la cercanía con los sectores vulnerables. León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad, y la cárcel de Devoto, donde se reunirá con 70 personas privadas de su libertad. También mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo, sindicalistas y empresarios en la Universidad Católica Argentina.

Las misas multitudinarias serán otro de los momentos centrales de la visita. El Pontífice celebrará en el Monumento a los Españoles, en Palermo; en el predio de la Federación Argentina de Aviones, en Córdoba; y en la Basílica de Luján, donde concluirá su recorrido el miércoles.

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El Gobierno estima que más de siete millones de personas podrían movilizarse durante las jornadas de la visita. Para acompañar las actividades, se dispuso un amplio operativo de seguridad que involucrará a cerca de 50.000 efectivos de fuerzas federales, organismos nacionales y policías de las jurisdicciones alcanzadas.

Fuente: NA

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