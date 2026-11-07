En la antesala de una nueva edición de la Media Maratón de Mar del Plata, que se disputará este domingo con 13 mil corredores, el senador nacional Maximiliano Abad visitó a los organizadores de la competencia y destacó el movimiento económico que genera la llegada de miles de deportistas a la ciudad.

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La actividad se desarrolló este sábado en el Hotel Provincial, donde se realizó la entrega de kits a los participantes. Allí, el legislador mantuvo un encuentro con Leonardo Malgor, director de la carrera, y Rody Giordano, responsable de la empresa organizadora. También estuvo acompañado por el concejal Ricardo Liceaga Viñas, presidente de la Comisión de Deportes del Concejo Deliberante.

Durante la recorrida, Abad hizo hincapié en el posicionamiento de Mar del Plata como sede de grandes acontecimientos deportivos y en su capacidad para atraer visitantes más allá de la temporada de verano.

“Mar del Plata no es solamente la capital turística de la Argentina. También es una capital deportiva. Lo vemos durante todo el año, con nuestros clubes y con eventos como esta Media Maratón, que ya es una de las grandes fechas del calendario nacional del running”, expresó.

Uno de los datos más significativos de esta edición es que 11 mil de los 13 mil inscriptos provienen de otras localidades, una convocatoria que representa una oportunidad para distintos sectores de la economía marplatense.

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“Eso significa hoteles con visitantes, restaurantes trabajando y comercios vendiendo. El deporte también genera trabajo y desarrollo para la ciudad”, sostuvo el senador.

En esa línea, consideró que la realización de competencias de esta magnitud permite fortalecer el perfil turístico de Mar del Plata durante los doce meses del año, aprovechando sus espacios naturales y su infraestructura.

“Correr frente al mar, por nuestra costa, es una experiencia única. Tenemos una ciudad que puede recibir visitantes los 365 días del año y el deporte es una de las mejores herramientas para lograrlo”, señaló.

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Finalmente, Abad reconoció el trabajo de quienes hacen posible la organización de la carrera y alentó a los participantes de otras ciudades a regresar a Mar del Plata.

“Cuando Mar del Plata se pone en movimiento, el país entero mira hacia acá. A quienes vienen de otras ciudades les decimos que disfruten la carrera y que vuelvan, porque Mar del Plata los espera todo el año”, concluyó.

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