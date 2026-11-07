Una de cada cuatro viviendas está desocupada en el partido de General Pueyrredon, mientras que una proporción similar de hogares debe alquilar para acceder a un lugar donde vivir. Así lo reveló un nuevo informe sobre la situación habitacional del distrito, que también expuso el crecimiento de los inquilinos y los problemas de planificación urbana.

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El estudio fue presentado por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, junto con la Red Mar del Plata Entre Todos. El trabajo actualiza los relevamientos realizados en 2016 y 2018 y analiza la evolución de la vivienda, la construcción privada y las políticas habitacionales.

Según los datos del Censo 2022, General Pueyrredon cuenta con 667.082 habitantes, lo que representa un crecimiento del 7,8% respecto de 2010. De ese total, el 92,4% reside en Mar del Plata.

Sin embargo, uno de los datos más llamativos es que el 25,2% de las 343.188 viviendas del partido está desocupado, principalmente en la franja costera y en el sector sur de la periferia urbana.

Al mismo tiempo, el 24,83% de los hogares vive en una propiedad alquilada. La cantidad de hogares inquilinos aumentó un 50,25% desde 2010, lo que refleja un cambio importante en las condiciones de acceso a la vivienda.

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El informe también advierte sobre el atraso del Código de Ordenamiento Territorial (COT) y cuestiona las excepciones urbanísticas que se conceden a distintos proyectos inmobiliarios. Según los especialistas, estas prácticas dificultan el desarrollo de una ciudad planificada, sostenible e inclusiva.

Otro de los problemas señalados es la fuerte caída de la construcción privada. A esto se suma la falta de continuidad en los programas estatales de vivienda social, que durante las últimas décadas se concentraron principalmente en la construcción de casas individuales sobre terrenos propios.

Frente a este escenario, las entidades plantearon la necesidad de actualizar las normas urbanísticas, impulsar políticas que faciliten el acceso a viviendas para comprar o alquilar y generar nuevos terrenos destinados al desarrollo habitacional.

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También propusieron aplicar la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, crear mecanismos de financiamiento para infraestructura urbana y avanzar con obras de servicios esenciales en barrios populares y zonas de expansión de la ciudad.

Durante la presentación, los representantes de las instituciones destacaron la importancia de generar información pública que permita comprender los problemas habitacionales y promover la participación ciudadana en las decisiones sobre el crecimiento urbano.

Bajo la consigna “Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos”, el trabajo busca aportar herramientas para debatir el futuro de Mar del Plata y las posibilidades de acceso a la vivienda

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