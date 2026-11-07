Una mujer y su hija resultaron heridas tras chocar contra un colectivo estacionado
El siniestro ocurrió a las 06:30 en Boulevard Marítimo y Moreno. La mujer sufrió una fractura expuesta y un traumatismo de tórax, mientras que la menor también presentó lesiones de gravedad.
Una mujer de 35 años y su hija menor de edad resultaron heridas esta mañana, luego de que el automóvil en el que circulaban chocara contra un colectivo estacionado en la intersección de Boulevard Marítimo y Moreno. Ambas ocupantes debieron recibir asistencia médica y fueron trasladadas al Hospital Materno.
El accidente ocurrió alrededor de las 06:30, por motivos que se intentan esclarecer. Como consecuencia del impacto, se activaron los airbags del vehículo: la mujer sufrió una fractura expuesta en un miembro inferior y un traumatismo de tórax.
Por su parte, la menor también presentó una fractura expuesta y fue trasladada de emergencia para recibir atención médica.
Ambas accidentadas fueron trasladadas al Hospital Interzonal Especializado Materno Infanti, mientras que se dio aviso a las autoridades correspondientes por las lesiones de ambas ocupantes.