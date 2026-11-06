Se realizó el XII Encuentro Joven “Ideas en Movimiento” que reunió a estudiantes y docentes de las Escuelas Municipales de Educación Secundaria de General Pueyrredon. La jornada se llevo a cabo en la EMES N° 205 “Cecilia Grierson”, ubicada en J. N. Fernández 390.

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En esta nueva edición se recuperó uno de los sentidos que dieron origen a estos encuentros: generar un espacio en el que todos los estudiantes puedan mostrar, explicar y compartir aquello que produjeron en las instituciones durante el transcurso del ciclo lectivo. En este sentido la propuesta reunió proyectos científicos y tecnológicos, experiencias ambientales, producciones artísticas, música, literatura, comunicación y distintas iniciativas desarrolladas dentro de las aulas.

La actividad fue organizada alrededor de cinco formas de producción juvenil: investigar y experimentar; crear y expresar; diseñar y construir; narrar y comunicar; e intervenir y transformar. Estas categorías permitieron reunir proyectos muy diversos y reconocer distintas maneras de construir conocimientos, formular preguntas, comunicar ideas y participar en la comunidad.

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El Encuentro Joven tuvo formato de feria, con espacios destinados a la presentación de trabajos y proyectos de las distintas escuelas, junto con intervenciones y expresiones artísticas. La intención fue que quienes participaran pudieran recorrer las producciones, conversar con sus autores y conocer parte del trabajo que se desarrolla cotidianamente en las escuelas secundarias municipales.

Se menciona además, que tuvo lugar la entrega de premios del XI Concurso Literario Luciana Oddone, otra propuesta que convoca a estudiantes de las escuelas secundarias municipales y promueve la escritura y la circulación de las producciones juveniles.

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