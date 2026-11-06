El Concejo Deliberante realizó una Jornada de Trabajo para analizar las demoras y dificultades en los procesos de habilitación y rehabilitación sanitaria de las Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores en Mar del Plata. La actividad reunió a legisladores, funcionarios y representantes de distintos organismos e instituciones vinculados al sector.

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El objetivo del encuentro, establecido mediante el Decreto 2925/26 e impulsado por la concejal Gabriela Azcoitía, fue evaluar la situación de los establecimientos geriátricos del distrito, identificar obstáculos administrativos, jurídicos y sanitarios, y coordinar mecanismos de gestión entre los distintos niveles del Estado. También se planteó la necesidad de garantizar la continuidad de las prestaciones médicas y proteger los derechos de las personas mayores alojadas.

Entre los participantes estuvieron el senador nacional Maximiliano Abad; el diputado provincial Diego Garciarena; los concejales Valeria Crespo, Eva Ayala, Diego García, Vilma Baragiola, Ariel Martínez Bordaisco y Ricardo Liceaga Viñas; y la ex concejal Paula Mantero. También asistieron funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal y propietarios de establecimientos geriátricos.

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Además, participaron representantes de la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud bonaerense, de la Región Sanitaria VIII, de las secretarías municipales de Salud y Desarrollo Social y de la Subsecretaría de Inspección General.

La convocatoria también incluyó a integrantes de la Cámara Marplatense de Residencias de Larga Estadía (CAMARLE), PAMI, IOMA, obras sociales, empresas de medicina prepaga, colegios profesionales, universidades y representantes del Poder Judicial federal y provincial.

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Como resultado de las exposiciones, los participantes acordaron conformar una mesa de trabajo permanente para avanzar en el diseño de un marco regulatorio unificado, accesible y que permita agilizar los trámites de habilitación y rehabilitación de las residencias para personas mayores en General Pueyrredon.

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