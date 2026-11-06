El ingeniero Gustavo Torres, actual secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Balcarce, dejaría el gabinete del intendente Esteban Reino para incorporarse al equipo de gobierno de Guillermo Montenegro en General Pueyrredon. Su llegada a Mar del Plata tendría como objetivo ocupar la titularidad de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, vacante desde la salida de Jorge González, según informó el medio balcarceño Lavanguardia.com.

Ads

La incorporación comenzó a gestarse luego de un encuentro institucional organizado por el Banco Macro, en el que coincidieron Montenegro y Reino. A partir de ese contacto también se realizaron gestiones telefónicas con la participación del senador nacional Maximiliano Abad, que habrían facilitado el acuerdo político.

Con el aval del jefe comunal de Balcarce, Torres fue convocado para hacerse cargo de una de las áreas estratégicas de la administración marplatense, que permanece sin titular desde la renuncia y posterior alejamiento definitivo del arquitecto Jorge González, a comienzos de octubre.

Puede interesarte

Hasta el momento, la firma del despacho de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano estaba delegada de manera provisoria en la secretaria de Salud, Viviana Bernabei. Esa disposición tenía una prórroga vigente hasta el próximo 16 de noviembre.

La eventual llegada de Torres permitiría normalizar la conducción de una dependencia central para el desarrollo de la obra pública y el ordenamiento urbano del partido de General Pueyrredon. Se espera que en los próximos días se formalice el anuncio oficial y se definan los plazos para concretar el traspaso de funciones tanto en Balcarce como en Mar del Plata.

Ads