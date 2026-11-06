El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la supresión de los registros automotores N.º 2 y N.º 9 de Mar del Plata como parte de una reorganización que contempla la unificación de 368 seccionales en todo el país y la eliminación de otras 14.

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Las oficinas marplatenses están entre las seis de la provincia de Buenos Aires incluidas en la nueva tanda de supresiones. Las otras son La Matanza N.º 3, Olivos N.º 7, Ituzaingó N.º 1 y Morón Letra C. Según la resolución, las sedes alcanzadas estaban intervenidas y carecían de un encargado titular.

La cartera de Justicia dio a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor un plazo improrrogable de 30 días hábiles para ejecutar el cierre operativo de las 14 oficinas y de otras 13 cuya eliminación ya se había dispuesto en 2024 y 2025.

Cómo se reorganizarán las oficinas

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La unificación de las 368 seccionales concentrará en una sola sede las funciones de oficinas que ya estaban bajo la responsabilidad de un mismo encargado. Entre las localidades bonaerenses alcanzadas figuran Necochea, Pinamar, Azul, Junín, San Pedro y Tres Arroyos.

La medida forma parte del plan de digitalización y reorganización del sistema registral aprobado en 2026. Según el Ministerio, el objetivo es concentrar funciones, reducir la estructura administrativa y simplificar los trámites.

Cambios en el régimen arancelario

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Una resolución paralela reagrupó los trámites para simplificar el cálculo de los aranceles. Según los fundamentos oficiales, el nuevo esquema permitirá reducir un 40% la cantidad de cánones vigentes. También se modificaron la liquidación de las remuneraciones de los encargados y la distribución de lo recaudado.