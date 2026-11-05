Un incendio generó preocupación este jueves por la tarde en un edificio de departamentos ubicado en Santiago del Estero al 1660, en las cercanías de la esquina San Martín, en pleno centro de Mar del Plata. El episodio ocurrió cerca de las 19 y motivó la intervención de los bomberos.

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Según la información recabada, el fuego se originó en un departamento del sexto piso, debido a una cocina que había quedado encendida por descuido. Como consecuencia, una importante cantidad de humo comenzó a salir por una de las ventanas del edificio.

Los propietarios se encontraban en el lugar al momento del incidente y dieron aviso a los bomberos, quienes acudieron rápidamente para controlar la situación.

Durante el operativo, el tránsito fue interrumpido en la cuadra de Santiago del Estero al 1600, mientras los efectivos trabajaban para evitar que las llamas se propagaran.

Afortunadamente, el incendio fue controlado a los pocos minutos y no se registraron personas heridas.

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El episodio generó un importante movimiento en la zona céntrica, aunque la rápida intervención de los bomberos permitió contener el fuego sin que se informaran mayores consecuencias.