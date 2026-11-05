Trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) realizaron este jueves una protesta en la Plaza San Martín, frente al Palacio Municipal de Mar del Plata, para reclamar respuestas sobre el futuro de cuatro hoteles históricos y una farmacia de la ciudad. La medida formó parte de una jornada nacional de movilización impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

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El secretario general de ATE Mar del Plata, Diego Lencinas, advirtió que 180 familias podrían perder su principal fuente de ingresos si no se garantiza la continuidad de los establecimientos. Además, señaló que todavía no se concretó la reunión prometida con el Ministerio de Defensa para conformar una mesa de trabajo.

Los establecimientos involucrados son los hoteles Antártida, Tierra del Fuego, Metropol y Cóndor, que actualmente funcionan con una actividad limitada y reciben principalmente a personal naval y civil de las Fuerzas Armadas.

La preocupación también alcanza a la farmacia de IOSFA, que, según el gremio, cumple un papel fundamental en la entrega de medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos. Desde ATE alertaron que una eventual interrupción del servicio podría afectar directamente a los afiliados que dependen de esas prestaciones.

En cuanto a la actividad hotelera, Lencinas explicó que las restricciones obligaron a cancelar reservas destinadas a alojar a más de 500 participantes de los Juegos Evita y Bonaerenses, lo que también generó consecuencias económicas para los establecimientos.

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El 30 de noviembre será una fecha decisiva, ya que ese día vencen los contratos de los 180 trabajadores. Ante este escenario, el sindicato solicitó el acompañamiento de las autoridades municipales y aseguró que mantendrá el reclamo hasta obtener una respuesta que garantice tanto los empleos como la continuidad de los servicios.

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