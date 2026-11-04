El diputado nacional Alejandro Carrancio mantuvo una reunión de trabajo con la presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Tania Alejandra Yedro, para continuar avanzando en una solución para la histórica Cancha de los Bomberos, ubicada junto al Museo MAR de Mar del Plata.

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El encuentro forma parte de un proceso de trabajo que Carrancio y su equipo vienen desarrollando desde hace casi un año, trasladando a las autoridades nacionales la importancia histórica y social que este espacio tiene para la ciudad y la necesidad de encontrar una alternativa que permita preservar su identidad.

En ese marco, se trabaja sobre una propuesta de reordenamiento urbanístico “superadora” del esquema previsto en el convenio de 2012 entre el Estado nacional y el Municipio de General Pueyrredon, que contempla una ampliación significativa de la superficie destinada a espacio público.

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“La Cancha de los Bomberos no es simplemente un terreno. Es parte de la historia y de la identidad de Mar del Plata. Escuchamos a los vecinos, entendemos lo que representa este lugar y creemos que es posible construir una propuesta superadora que contemple sus necesidades y también los intereses del Estado nacional”, expresó Carrancio.

El legislador destacó especialmente la importancia del diálogo institucional y del trabajo sostenido para abordar cuestiones que requieren acuerdos entre distintos niveles del Estado.

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“Trabajamos para que las cosas pasen. Y eso significa dedicar tiempo, construir acuerdos a través del diálogo y trabajar en equipo. Hay decisiones que requieren procesos, muchas reuniones y conversaciones que no siempre son sencillas, pero que son necesarias cuando lo que está en juego es el futuro de nuestra ciudad”, sostuvo.

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Carrancio remarcó que el objetivo es avanzar hacia una solución que permita compatibilizar el desarrollo urbano con la preservación de un espacio que forma parte de la memoria colectiva de Mar del Plata.

La propuesta continúa en una etapa de análisis y requiere avanzar en distintas definiciones técnicas, urbanísticas y legales para su eventual implementación.

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Finalmente, Carrancio destacó la importancia de sostener una agenda de trabajo con los organismos nacionales para llevar adelante las iniciativas que la ciudad necesita. “Tenemos muy claro cuál es nuestra prioridad. Queremos una Mar del Plata que crezca, que mire hacia adelante, pero que también cuide su historia y sus lugares de encuentro. Ese es el sentido de este trabajo: encontrar soluciones concretas pensando en la ciudad que queremos construir”, concluyó.