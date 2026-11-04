El proyecto para habilitar el estacionamiento en distintos tramos de la calle La Rioja dio un nuevo paso en el Concejo Deliberante. La comisión de Movilidad dio curso a la iniciativa con una modificación: entre Rivadavia y Belgrano se mantendrá la prohibición de estacionar sobre ambas aceras durante todo el día.

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El cambio fue incorporado tras la intervención del Departamento de Ingeniería de Tránsito del EMVIAL. El texto original planteaba restringir el estacionamiento en esa cuadra de 7 a 24, mientras que la nueva versión extiende la prohibición a las 24 horas.

La propuesta busca permitir que los vehículos estacionen entre 25 de Mayo y Rivadavia y entre Belgrano y la avenida Colón. En ambos sectores se prevé la instalación de cartelería correspondiente al sistema de estacionamiento medido.

Para implementar el nuevo esquema, el proyecto modifica la Ordenanza 21.260: elimina la prohibición general sobre La Rioja entre 25 de Mayo y Colón e incorpora una excepción específica para la cuadra de Rivadavia a Belgrano.

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Además, establece que el Ejecutivo deberá retirar las señales de prohibición en los sectores habilitados y colocar la nueva señalización. El EMVIAL tendrá que prever los recursos presupuestarios necesarios para realizar esos trabajos.

En sus fundamentos, el Ejecutivo señala que el crecimiento del parque automotor, los cambios en la actividad comercial y otras transformaciones del tránsito requieren una actualización del ordenamiento vial.

El avance en comisión no habilita todavía el estacionamiento. Hasta que la normativa sea aprobada y aplicada, continúan vigentes las restricciones actuales.

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