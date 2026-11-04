Mar del Plata tendrá un miércoles marcado por la inestabilidad, con chaparrones y tormentas aisladas durante la mañana y precipitaciones intermitentes por la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 17° y las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche.

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La mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará durante la mañana, cuando se prevén tormentas aisladas con chances de lluvia de entre el 40% y el 70%. La temperatura alcanzará los 17°, con vientos leves del norte.

Por la tarde continuará la posibilidad de chaparrones aislados, aunque la probabilidad de precipitaciones descenderá a un rango de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 16° y el viento rotará hacia el oeste.

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Hacia la noche, el panorama meteorológico tenderá a mejorar. Se espera cielo ligeramente nublado, una temperatura cercana a los 11° y ausencia de precipitaciones, con vientos del oeste de entre 13 y 22 km/h.

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