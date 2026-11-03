El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a Ezequiel Sebastián Orbes por el asesinato de su vecino Luis Arturo Aravena Ramos, conocido como “El Chileno”. El crimen ocurrió en septiembre de 2024, cuando el acusado ingresó a la vivienda de la víctima, lo atacó con casi 50 puñaladas y le robó distintos elementos.

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El tribunal, integrado por los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Paula Soulé, resolvió por unanimidad encuadrar el hecho como homicidio criminis causa, una figura que contempla los asesinatos cometidos para facilitar otro delito o procurar la impunidad de su autor.

De esta manera, los magistrados coincidieron con la acusación sostenida durante el juicio por la fiscal María Florencia Salas.

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De acuerdo con la reconstrucción del caso, después de atacar a Aravena Ramos, Orbes sustrajo un televisor, una garrafa y el juego de llaves de la propiedad. Luego se dirigió a descansar a la casa de su madre, ubicada en las inmediaciones del lugar del crimen.

Las tareas investigativas realizadas por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata permitieron identificarlo y concretar su aprehensión. En ese proceso fueron relevantes los testimonios de vecinos que lo habían visto trasladar los elementos robados.

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Entre las pruebas reunidas también se establecieron coincidencias entre el calzado del acusado y las pisadas con sangre encontradas en la escena. Además, se detectó sangre de la víctima en las prendas de vestir de Orbes. Con esos elementos, el tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado y dictó la pena de prisión perpetua.