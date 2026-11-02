Con la temporada de verano cada vez más cerca, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer sus proyecciones climáticas para el período comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027. El informe anticipa mayores probabilidades de lluvias superiores a los valores habituales en aproximadamente un tercio de la provincia de Buenos Aires, un escenario que genera expectativas sobre las condiciones meteorológicas que podrían registrarse en Mar del Plata.

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De acuerdo con el pronóstico trimestral, las zonas con mayor tendencia a registrar precipitaciones por encima de lo normal se concentran principalmente en el oeste y sudoeste bonaerense, donde alrededor de 30 distritos presentan una señal más marcada hacia un período lluvioso.

En el caso de Mar del Plata y otros destinos de la costa atlántica, las proyecciones no indican necesariamente un verano más lluvioso que lo habitual. Sin embargo, tampoco descartan episodios de inestabilidad, tormentas y precipitaciones durante los meses de mayor movimiento turístico.

El informe contempla distintas probabilidades de lluvias según la región y permite establecer tendencias generales, aunque no determina cuántos días de playa habrá ni anticipa fechas específicas de mal tiempo.

Entre los municipios bonaerenses con mayores probabilidades de precipitaciones superiores a los promedios históricos aparecen General Villegas, Trenque Lauquen, Pehuajó, Guaminí, Coronel Suárez, Tornquist, Bahía Blanca, Monte Hermoso y Tres Arroyos, entre otros.

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En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé valores medios inferiores a los habituales en sectores del centro del país y el oeste bonaerense. No obstante, esta tendencia no implica necesariamente que Mar del Plata vaya a experimentar una temporada con temperaturas más bajas ni que se reduzca la posibilidad de jornadas de calor intenso.

De hecho, los pronósticos estacionales no permiten descartar olas de calor, tormentas fuertes o cambios bruscos de temperatura, fenómenos que pueden presentarse incluso cuando las condiciones generales del trimestre se mantienen dentro de los parámetros normales.

Para una ciudad como Mar del Plata, donde el clima tiene un impacto directo sobre la actividad turística, gastronómica y comercial, estas perspectivas representan un primer panorama de cara a los meses de mayor afluencia de visitantes.

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De todos modos, el SMN recomienda consultar los pronósticos de corto plazo y las alertas meteorológicas, ya que ofrecen información más precisa sobre las condiciones que se esperan para cada jornada.

Así, mientras parte de la provincia se prepara para un trimestre potencialmente más lluvioso, Mar del Plata todavía no presenta una señal concluyente de que el verano vaya a tener más precipitaciones de lo habitual, por lo que habrá que seguir las próximas actualizaciones para conocer cómo evolucionará el escenario climático en la costa.