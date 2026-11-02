Un dramático episodio se vivió este mediodía en pleno centro de la ciudad cuando un joven de 21 años debió ser rescatado de emergencia del agua tras arrojarse desde uno de los espigones de la Playa Bristol.

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Según las primeras reconstrucciones a partir del testimonio de testigos en el lugar, el joven se habría encontrado bajo los efectos de sustancias al momento de dirigirse al extremo de la estructura de piedra y arrojarse al mar, a pesar de no saber nadar.

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El rápido accionar del cuerpo de guardavidas de la zona permitió concretar el rescate en el agua y extraer al joven hacia la orilla. Tras aplicarle las primeras maniobras de asistencia en la playa, personal del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Fuentes de salud confirmaron que el joven ingresó al shock room del nosocomio con un cuadro de extrema gravedad y que actualmente permanece internado en estado crítico, alojado en la unidad de cuidados intensivos y con asistencia respiratoria mecánica.

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