Mar del Plata comenzará la semana con condiciones meteorológicas favorables y temperaturas agradables. Para este lunes 2 de noviembre se espera una jornada con presencia de sol, nubosidad variable y una temperatura máxima que rondará los 22°C, mientras que la mínima se ubicará entre los 10°C y 12°C.

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Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, con un ambiente fresco y temperaturas cercanas a los 12°C y 14°C. Sin embargo, con el avance de la mañana comenzará a disminuir la cobertura nubosa, dando lugar a períodos de sol y un progresivo ascenso térmico.

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde se registrarán las temperaturas más elevadas de la jornada, próximas a los 22°C. El cielo se presentará entre algo y parcialmente nublado, mientras que hacia la noche volverá a descender la temperatura, con valores cercanos a los 12°C y 14°C.

En cuanto al viento, se prevé una circulación de intensidad leve a moderada, con velocidades que rondarán los 10 a 20 kilómetros por hora. La dirección será variable, con predominio de componentes del oeste durante la mañana y una rotación hacia el sector sur durante la segunda mitad del día.

Por su parte, la humedad relativa será elevada durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con registros que podrían superar el 90%. Posteriormente, se espera una disminución gradual, con valores cercanos al 70% durante las horas centrales de la jornada.

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Respecto de las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas para este lunes, por lo que las condiciones permitirán el desarrollo de actividades al aire libre durante buena parte del día.

De esta manera, Mar del Plata tendrá un comienzo de semana con tiempo estable, temperaturas templadas y momentos de sol, aunque el descenso térmico previsto para la noche hará recomendable contar con abrigo liviano.