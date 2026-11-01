Un importante operativo de rescate se desarrolló durante la noche del sábado en el puerto de Mar del Plata, luego de que un velero de bandera canadiense comenzara a incendiarse con tres personas y un perro a bordo. La rápida intervención de Prefectura Naval Argentina permitió poner a salvo a todos los ocupantes y evitar que el fuego se propagara.

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La emergencia se produjo cuando la embarcación, procedente de Piriápolis, Uruguay, realizaba maniobras de amarre en una boya de cortesía. Tras detectarse el principio de incendio, el velero comenzó a desplazarse hacia la sección octava del Espigón N.º 2, mientras un club náutico alertaba a las autoridades.

Ante el aviso, Prefectura movilizó el guardacostas GC-72 “Buenos Aires”, una embarcación semirrígida y una autobomba con efectivos especializados en salvamento e incendios. También intervino personal de patrullaje para asegurar el sector.

Los rescatistas lograron evacuar a dos hombres de 76 y 72 años y a una mujer de 84, todos de nacionalidad canadiense. Junto a ellos también fue puesto a salvo el perro que viajaba en la embarcación.

Los cuatro fueron trasladados hasta las terminales 2 y 3 del puerto, donde aguardaba una ambulancia. Tras ser examinados por profesionales sanitarios, se confirmó que los tres turistas se encontraban en buen estado de salud y no requerían asistencia médica adicional.

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Mientras se concretaba el rescate, los bomberos de Prefectura trabajaron hasta cerca de la medianoche para extinguir las llamas. El fuego afectó principalmente la zona habitacional del velero, de aproximadamente 15 metros de eslora, aunque pudo ser controlado antes de que se extendiera al resto de la embarcación.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal Federal de Mar del Plata, a cargo de Carlos Martínez, que no dispuso medidas adicionales sobre los tripulantes ni sobre el velero.

Una vez finalizado el procedimiento, los ciudadanos canadienses completaron los trámites migratorios correspondientes con acompañamiento de Prefectura y se retiraron del puerto por sus propios medios.

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