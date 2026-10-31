UTHGRA Mar del Plata participará de la movilización nacional convocada para el 16 de noviembre frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar la homologación de los acuerdos paritarios del sector hotelero y gastronómico. La seccional local prepara el traslado de más de 20 micros con trabajadores, según confirmó su secretario general, Pablo Santín, quien respaldó la convocatoria impulsada por el titular nacional del gremio, Luis Barrionuevo.

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Bajo la consigna El salario no puede esperar, la protesta comenzará a las 16:00 y tendrá como eje el reclamo por la falta de reconocimiento oficial de los acuerdos salariales firmados entre UTHGRA y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo 389/04. Desde el sindicato sostienen que las negociaciones fueron cerradas con las cámaras empresarias, pero que los incrementos todavía no llegan a los recibos de sueldo debido a la falta de homologación del Gobierno nacional.

“Los trabajadores no aguantamos más. El Gobierno nacional está especulando con el hambre de miles de familias hoteleras y gastronómicas”, afirmó Santín, al cuestionar la demora del Ejecutivo para validar los aumentos acordados.

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El dirigente invitó a los trabajadores de la actividad a participar de la jornada y anticipó una importante presencia marplatense. “Desde Mar del Plata estamos organizando una movilización de más de 20 micros con compañeros para hacernos escuchar frente a la Secretaría de Trabajo. Vamos a acompañar a nuestro secretario general, Luis Barrionuevo, porque entendemos que llegó el momento de decir basta. No podemos seguir esperando mientras nuestros salarios pierden valor todos los días”, sostuvo.

Santín también se refirió al impacto de la situación económica sobre los ingresos del sector. “Hoy se habla de una canasta básica que ronda el millón seiscientos mil pesos, y hay compañeros que cobran salarios realmente vergonzosos, que no alcanzan para cubrir las necesidades más elementales. No hablamos de privilegios, hablamos de trabajadores que se levantan todos los días para ir a trabajar y que, aun teniendo empleo, no llegan a fin de mes”, advirtió.

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En esa línea, responsabilizó al Gobierno nacional por mantener pendientes los acuerdos salariales. “Hace ocho meses que tenemos acuerdos paritarios firmados con las cámaras empresarias y el propio Gobierno impide que esos aumentos lleguen al bolsillo de nuestros compañeros. Es una vergüenza y una falta de respeto absoluta hacia quienes sostienen todos los días la hotelería y la gastronomía de nuestro país”, remarcó.

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Desde UTHGRA aclararon que “los aumentos ya fueron negociados y acordados” con las cámaras empresarias, por lo que, según señalaron, “no se está reclamando algo que todavía no se discutió”. La falta de homologación, indicaron, impide que miles de trabajadores y perciban las actualizaciones previstas.

“Exigimos que se respeten acuerdos firmados hace ocho meses. Mientras el Gobierno demora una firma, hay familias que no pueden pagar el alquiler, que se endeudan para comprar comida y que tienen que elegir qué cuenta dejan de pagar”, cuestionó Santín.

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La convocatoria nacional también incluirá un reclamo por el cumplimiento de una resolución judicial vinculada con el reconocimiento de las autoridades de UTHGRA. Según informó la organización, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la Secretaría de Trabajo extender una certificación provisoria de autoridades en un plazo de cinco días hábiles.

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El sindicato recordó que la conducción nacional encabezada por Luis Barrionuevo fue elegida con el voto de 121.334 trabajadores y tiene mandato hasta 2029. Desde la organización denuncian que la falta de esa certificación se utiliza como argumento para demorar la homologación de los acuerdos salariales.

Mientras tanto, UTHGRA ya negocia una nueva etapa paritaria para el período comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027. Además, advirtió que, una vez homologados los acuerdos pendientes, los empleadores que no hayan liquidado los aumentos deberán abonar las diferencias retroactivas que correspondan.

Santín insistió en que la movilización será una expresión de unidad en defensa de los ingresos del sector. “No queremos que nos regalen absolutamente nada. Queremos que se respete el trabajo, que se respeten los acuerdos salariales y que nuestros compañeros puedan vivir dignamente de su sueldo. Los trabajadores hoteleros y gastronómicos merecen salarios dignos y no pueden seguir siendo rehenes de decisiones políticas”, subrayó.

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Por último, el secretario general de UTHGRA Mar del Plata ratificó la participación de la seccional en la protesta: “No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros compañeros se empobrecen trabajando. El Gobierno tiene que entender que detrás de cada recibo de sueldo hay una familia que necesita comer, pagar sus cuentas y vivir con dignidad. El 16 de noviembre vamos a estar en Buenos Aires, acompañando a Luis Barrionuevo y defendiendo lo que legítimamente les corresponde a nuestros trabajadores”.