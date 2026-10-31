Más de un centenar de vecinos y referentes de la arquitectura de Mar del Plata presentaron un reclamo ante el intendente Guillermo Montenegro y el Concejo Deliberante para exigir la derogación de la normativa que habilitó indicadores urbanísticos especiales para construir una torre de 128 metros de altura y 35 pisos en la manzana delimitada por Aristóbulo del Valle y Falucho, donde se encuentra el histórico chalet patrimonial La Robla, también conocido como Chalet María Frers de Mahn.

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La presentación solicita que las autoridades municipales declaren la caducidad y nulidad de las actuaciones administrativas que permitieron autorizar el proyecto. El inmueble está protegido por la Ordenanza 10.075, mientras que los vecinos sostienen que la construcción proyectada contradice las condiciones urbanísticas y patrimoniales del sector.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la zonificación residencial de tipo “zona parque” (R7), establecida por el Código de Ordenamiento Territorial para el barrio Stella Maris. Según los reclamantes, esa clasificación fija una altura máxima de siete metros, un límite que consideran incompatible con la torre autorizada.

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El escrito enumera 23 presuntas irregularidades administrativas en la tramitación del expediente. Entre los puntos señalados figuran la falta de unificación y titularidad de las parcelas, la omisión de convocar a la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial y la ausencia de una Declaración de Impacto Ambiental.

También advierten sobre el cono de sombra que proyectaría el edificio sobre el entorno residencial y mencionan posibles conflictos de intereses atribuidos a funcionarios del área de Planeamiento Urbano.

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Algunos de estos cuestionamientos ya fueron planteados en el fuero Contencioso Administrativo Nº1, en el marco de la causa Mirada Ciudadana y otro/a c/ Municipalidad de General Pueyrredon.

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El reclamo cuenta con el aval técnico de docentes e investigadores vinculados con la arquitectura y el patrimonio, entre ellos Héctor De Schant, Fernando Cacopardo, Paula Giglio -vicedecana de la Facultad de Arquitectura- y los especialistas en preservación patrimonial Alejandro Novacovsky y Graciela Di Iorio.

A su vez, la presentación suma el respaldo institucional de ICOMOS Argentina, organización no gubernamental asociada a la UNESCO, y del constitucionalista Daniel Sabsay. Ambos acompañaron el planteo mediante presentaciones en carácter de Amicus Curiae.