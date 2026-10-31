El sábado tendrá lluvias aisladas y una máxima de 18 grados en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones aisladas durante las primeras horas y una mejora hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 12 y los 18 grados.
Mar del Plata tendrá este sábado una jornada con lluvias débiles y chaparrones durante la mañana y la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura máxima llegará a los 18 grados, mientras que hacia la noche se espera una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado.
Para la mañana, el organismo anticipa chaparrones y una temperatura de 15 grados. Las condiciones se mantendrán durante la tarde, cuando el termómetro llegará a los 18 grados, con viento predominante del este.
En tanto, hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura descenderá a 12 grados y no se esperan precipitaciones. El viento volverá a soplar del noreste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 km/h.