Mar del Plata tendrá este sábado una jornada con lluvias débiles y chaparrones durante la mañana y la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura máxima llegará a los 18 grados, mientras que hacia la noche se espera una mejora de las condiciones, con cielo parcialmente nublado.

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Para la mañana, el organismo anticipa chaparrones y una temperatura de 15 grados. Las condiciones se mantendrán durante la tarde, cuando el termómetro llegará a los 18 grados, con viento predominante del este.

En tanto, hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura descenderá a 12 grados y no se esperan precipitaciones. El viento volverá a soplar del noreste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 km/h.

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