En el marco de la expansión del Plan Mar del Plata 100% LED, se pusieron en marcha nuevas tareas de reconversión en dos puntos nuevos de la cuidad, siendo estos el barrio Pompeya y la en la zona de La Perla.

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En el barrio Pompeya se proyecta la instalación de 210 nuevos artefactos lumínicos, misma cifra que se contempla en la zona de La Perla. Donde además en ambas zonas se realizarán tareas de trabajo técnicos integral, donde se incluye la renovación de cableado y otros componentes eléctricos de soporte. Para de esta manera garantizar un óptimo funcionamiento del sistema y la durabilidad de la infraestructura instalada a largo plazo.

El desarrollo del plan que impulsa la Municipalidad de General Pueyrredon, muestra un sostenido avance en los distintos barrios donde se llevo a cabo el plan de renovación. Ya que en los barrios Don Bosco, Villa Primera, Termas Huinco, Estación Norte y, recientemente, Plaza Peralta Ramos, se completaron al 100% la renovaciones.

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Mientras que aun continúan en proceso, la zona de Los Pinares, seguido por Punta Mogotes, Pompeya y La Perla.

A nivel global, la sumatoria de los sectores en proceso alcanza un 83,7% de avance específico, posicionando el porcentaje de avance de obra general en un 77,5% sobre el total de la etapa.

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Pese a esto, el ritmo de trabajo se ve fuertemente condicionado por las condiciones climáticas. Debido a la gran inestabilidad, y días desfavorables registrados durante el mes de octubre, el normal desarrollo de las tareas se vio reducido de manera temporal. Aunque, desde el Municipio señalaron que en cuanto el clima acompañe de forma sostenida se retomarán la velocidad habitual de trabajo.

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Se señala que, entre el despliegue del plan de reconversión a LED, las reparaciones efectuadas por guardia y los reclamos cotidianos, el Municipio acumula 28.483 intervenciones en lo que va del año, consolidando un registro cercano a las 30.000 soluciones brindadas en la vía pública.

Por último, se le recuerda a la comunidad que, ante cualquier inconveniente, falencia o luminaria apagada, los ciudadanos disponen de la línea telefónica gratuita 147 para realizar su reclamo. A si mismo, lo pueden realizar a través de la página web http://www.147.mardelplata.gob.ar/ .

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