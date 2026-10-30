Descartaron que restos óseos hallados en Parque Independencia sean recientes
“Son restos óseos sin tejidos blandos, muy limpios” informó el fiscal Fernando Berlingeri. Fueron encontrados hoy por chicos en un terreno baldío.
El hallazgo de restos óseos en un descampado del barrio Parque Independencia generó conmoción esta mañana, sin embargo según las primeras pericias se descartó que se trate de elementos recientes y que además carecen de “tejidos blandos” y están “muy limpios” según indicó el fiscal de la causa, Fernando Berlingeri.
Un grupo de niños que jugaba en un terreno ubicado en inmediaciones de Posadas e Islas Malvinas fueron los encargados de encontrar una cartera con piezas óseas en su interior y otros envoltorios distribuidos en el predio.
Con el avance de las primeras actuaciones, el fiscal indicó en declaraciones a El Marplatense que “son restos óseos sin tejidos blandos, muy limpios”. Además, sostuvo que “parecen ser de larga data” y aclaró que “ninguno presenta rastros de algún traumatismo”.
Extraoficialmente, estas características orientan la investigación hacia la posibilidad de que se trate de material biológico empleado para la enseñanza y posteriormente descartado en el lugar. Sin embargo, esa procedencia todavía deberá ser confirmada mediante los estudios correspondientes.
Con relación a las medidas realizadas, Berlingeri explicó: “Los secuestramos con personal de Policía Científica y ahora van a ser analizados”. Las pericias médico-legales buscarán establecer formalmente la antigüedad de las piezas y determinar su procedencia.