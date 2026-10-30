El hallazgo de restos óseos en un descampado del barrio Parque Independencia generó conmoción esta mañana, sin embargo según las primeras pericias se descartó que se trate de elementos recientes y que además carecen de “tejidos blandos” y están “muy limpios” según indicó el fiscal de la causa, Fernando Berlingeri.

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Un grupo de niños que jugaba en un terreno ubicado en inmediaciones de Posadas e Islas Malvinas fueron los encargados de encontrar una cartera con piezas óseas en su interior y otros envoltorios distribuidos en el predio.

Con el avance de las primeras actuaciones, el fiscal indicó en declaraciones a El Marplatense que “son restos óseos sin tejidos blandos, muy limpios”. Además, sostuvo que “parecen ser de larga data” y aclaró que “ninguno presenta rastros de algún traumatismo”.

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Extraoficialmente, estas características orientan la investigación hacia la posibilidad de que se trate de material biológico empleado para la enseñanza y posteriormente descartado en el lugar. Sin embargo, esa procedencia todavía deberá ser confirmada mediante los estudios correspondientes.

Con relación a las medidas realizadas, Berlingeri explicó: “Los secuestramos con personal de Policía Científica y ahora van a ser analizados”. Las pericias médico-legales buscarán establecer formalmente la antigüedad de las piezas y determinar su procedencia.

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