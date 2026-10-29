El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires eligió a sus nuevas autoridades para el período de gestión de tres años. La lista Apertura Técnica, que se presentó como nómina única, asumirá la conducción del Distrito 5, con sede en Mar del Plata, y tendrá a Vanesa Rodríguez como presidente.

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La nueva mesa directiva estará integrada además por Maximiliano Martínez, quien ocupará la secretaría, y Emilio Beltrán, que estará al frente de la tesorería. Rodríguez, maestra mayor de obras, se desempeñaba hasta ahora como secretaria de la institución.

Por su parte, el actual presidente distrital, Diego Haag, pasará a ocupar la vicepresidencia del Consejo Superior del Colegio de Técnicos a nivel provincial.

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La nómina del Consejo Directivo se completa con Simón Ciolfi, Matías Martínez Rudy y Ezequiel Zampatti como vocales titulares; y Ariel Caraballo, Gladys Santa Cruz Giménez y Cristian Orieta como vocales suplentes. En tanto, Diego Peláez y Martín Retondo se desempeñarán como vocal titular y suplente, respectivamente, ante el Consejo Superior.

Al referirse a los lineamientos de la conducción entrante, Rodríguez destacó la intención de sostener el trabajo desarrollado hasta el momento y avanzar en la construcción de una institución participativa. En ese sentido, señaló que buscarán “continuar profundizando los lineamientos de un colegio abierto y de construcción de una comunidad colegial, que promueve el acercamiento de los profesionales y la participación activa de las distintas voces de la matrícula”.

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A su turno, Haag puso de relieve el perfil institucional de la gestión y afirmó que “desde la gestión se viene profundizando un colegio con mayor visibilidad, representatividad y trabajo en equipo en torno a objetivos comunes de toda la matrícula”.

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Sobre su incorporación al ámbito provincial, consideró que representa la “oportunidad de sumarse a un espacio que comparte la perspectiva de apertura institucional y vinculación con la sociedad, con el objetivo de responder a las nuevas necesidades y desafíos de la actividad profesional, no solo en el distrito 5, sino en toda la provincia”.

La presentación oficial de las autoridades provinciales y distritales se realizará el 12 de diciembre en La Plata. En tanto, el Distrito 5 llevará adelante su acto formal en Mar del Plata el 16 de diciembre. La asunción de los cargos está prevista para el 31 de diciembre.

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