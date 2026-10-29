La Prefectura Naval Argentina (PNA) recibió hoy a integrantes de la Comisión de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicios Sanitarios del Concejo Deliberante de General Pueyrredon en su sede, con el objetivo de abordar los protocolos de protección ambiental y de la fauna marina, además de las medidas vinculadas con la seguridad de la navegación.

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Los concejales de los distintos bloques políticos fueron recibidos por el jefe de la Prefectura Mar del Plata, prefecto mayor José Cristian Abel Vigano. La actividad incluyó una exposición técnica encabezada por el jefe de la Estación de Salvamento y Protección Ambiental, prefecto Héctor Rojas, y el titular del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo local, prefecto Claudio Moretti.

Durante la jornada, las autoridades de la fuerza explicaron el marco operativo y los protocolos que aplica la Autoridad Marítima Nacional para garantizar la salvaguarda de la vida humana en el mar y la seguridad de la navegación.

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Además, repasaron los procedimientos destinados a la protección de las ballenas y otras especies de la fauna marina, con especial atención a la preservación del ecosistema costero y al desarrollo de las actividades marítimas en condiciones seguras.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el vínculo institucional entre Prefectura y el Concejo Deliberante, así como promover la coordinación de acciones relacionadas con el cuidado ambiental, la protección de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en el ámbito portuario y costero.

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