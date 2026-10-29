Un choque entre dos vehículos se produjo este jueves por la mañana sobre la Ruta 11, a la altura del semáforo de ingreso al barrio Félix U. Camet, en el tramo que conecta Mar del Plata con Santa Clara del Mar.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 5.45, sobre la mano en sentido norte-sur, cuando un Peugeot 207 se encontraba detenido ante el semáforo y fue impactado desde atrás por un Volkswagen Gol.

Como consecuencia del choque, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales. Los conductores fueron trasladados a la salita de Santa Clara del Mar para recibir atención médica. Según las primeras informaciones, ninguno presentaba heridas de gravedad.

En el lugar intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

A raíz del operativo, el tránsito permanecía cortado en la mano norte-sur de la Ruta 11, a la altura del acceso al barrio Félix U. Camet. Como alternativa, los vehículos debían ingresar al barrio y recorrer entre 300 y 400 metros antes de reincorporarse a la ruta para continuar su recorrido.