El dirigente de La Bancaria, Miguel Guglielmotti, será proclamado hoy como nuevo secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), regional Mar del Plata-Batán. La formalización de la conducción sindical se realizará esta tarde durante un plenario en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio (Salta 1852).

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La nueva mesa ejecutiva estará integrada por Guglielmotti al frente de la central obrera regional, acompañado por Carla Mancuso, Ezequiel Serra e Ítalo Carrizo, quienes ocuparán las secretarías adjuntas.

Además, se informó que el encuentro contará con la presencia de Héctor Daer, secretario del Interior de la CGT nacional, quien participará del acto oficial de asunción de las nuevas autoridades.

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El plenario formalizará así la conducción de la CGT Mar del Plata-Batán, que reúne a representantes de distintos sindicatos de la región.

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