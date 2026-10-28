Una camioneta Chevrolet S10 fue detectada mientras sus ocupantes arrojaban residuos en un espacio no habilitado en la intersección de Juan N. Fernández e Irala. El episodio quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y derivó en la orden de secuestro preventivo del vehículo.

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La maniobra fue advertida en tiempo real por un operador del COM, quien observó a dos personas descender de la camioneta y descargar desperdicios sobre la vía pública. Ante la infracción, se identificó la patente del rodado para incorporarla al sistema de seguimiento conocido como Anillo Digital.

A partir de la carga del dominio en la base de datos de los lectores de patentes, las autoridades emitieron las alertas correspondientes para rastrear la camioneta en los distintos corredores monitoreados de la ciudad.

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El seguimiento permitió localizar el vehículo en la vía pública y avanzar con su secuestro preventivo. El procedimiento se enmarca en las acciones de control destinadas a detectar el arrojo ilegal de residuos y prevenir la formación de basurales a cielo abierto.

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