El próximo 4 de diciembre se realizarán las elecciones para renovar los Comités para los Italianos en el Exterior (Com.It.Es), organismos que representan a la comunidad italiana y promueven su integración en los países de residencia.

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Los comités desarrollan actividades de asesoramiento, formación e intercambio cultural. Entre sus iniciativas se encuentran seminarios, conferencias, cursos de idiomas y capacitación profesional, además de propuestas recreativas y deportivas destinadas a los ciudadanos italianos.

Podrán participar los mayores de edad inscriptos en el Registro de Italianos Residentes en el Exterior (AIRE) que residan en la circunscripción consular correspondiente al 4 de junio de 2026. Para votar, deberán solicitar su inscripción en el censo electoral antes del 4 de noviembre.

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El trámite puede realizarse de manera digital a través del portal de servicios consulares Fast It. También está disponible un formulario de inscripción electoral, que deberá llegar al Consulado antes de la fecha límite.

El formulario puede entregarse personalmente o depositarse en el buzón de la sede consular, enviarse por correo postal o remitirse por correo electrónico a [email protected]. En todos los casos, debe adjuntarse una copia del documento de identidad.

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La votación será por correo y el Consulado enviará los sobres electorales a los votantes habilitados. Las papeletas deberán devolverse en el sobre prepagado y llegar al Consulado antes de las 23.59 del 4 de diciembre de 2026.

Para consultar más información, se puede visitar la sección electoral de los Com.It.Es del Consulado de Italia en Mar del Plata o el sitio institucional de la Cancillería italiana.

Además, quienes necesiten asesoramiento pueden comunicarse con el Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE) de Mar del Plata, a través de sus redes sociales @maiemardelplata o al 223 633-0000, teléfono de Marcelo Carrara, coordinador local del espacio.

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