Hallaron los cuerpos de los cuatro buzos italianos desaparecidos en las Maldivas
Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri y la investigadora Muriel Oddenino.
Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri y la investigadora Muriel Oddenino.
El evento se desarrolló en la Villa Victoria con la presencia de autoridades de los Comités y de Adrián Caballero, titular de la Cámara de la industria de la moda.
El Municipio declaró de interés educativo al “Café Furlan”, un encuentro mensual que promueve la cultura y el idioma del nordeste italiano en Mar del Plata.