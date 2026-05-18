Las autoridades de Maldivas confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los cuatro turistas italianos que permanecían desaparecidos tras una inmersión en una cueva submarina del atolón de Alimathaa, uno de los sitios de buceo más conocidos del país.

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El accidente ocurrió cuando un grupo de cinco buzos exploraba la denominada “Cueva del Tiburón”, a unos 50 metros de profundidad. Días atrás ya había sido encontrado el cuerpo del instructor de buceo Gianluca Benedetti, mientras que el resto de las víctimas permanecía atrapado dentro del sistema submarino.

Los cuerpos restantes fueron localizados por especialistas finlandeses que se sumaron al operativo de rescate junto a militares y rescatistas locales. Durante las tareas de búsqueda también murió el sargento mayor Mohamed Mahudhee, integrante de las Fuerzas de Defensa Nacional maldivas.

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Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, el biólogo marino Federico Gualtieri y la investigadora Muriel Oddenino. Las autoridades investigan ahora qué ocurrió durante la inmersión.

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