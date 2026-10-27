La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) confirmó su adhesión al paro nacional docente universitario convocado para mañana por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). La medida de fuerza se desarrollará en todo el país y afectará las actividades de las universidades públicas, en una jornada que coincidirá con el tratamiento en comisiones del proyecto de Presupuesto 2027 en el Congreso.

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Abigail Araujo, secretaria general de ADUM, ratificó la participación del gremio local y sostuvo que “la docencia universitaria continúa su plan de lucha”. En ese sentido, confirmó que mañana “la CONADU va al Paro Nacional Docente Universitario en todo el país y también en Mar del Plata”.

Sobre la fecha elegida para la protesta, explicó que “se seleccionó esta jornada porque se estará tratando en comisiones el presupuesto 2027, que como lo presentó el Gobierno nacional, consolida un ajuste a la educación”. Además, remarcó que “estamos exigiendo desde la docencia universitaria y sus organizaciones gremiales que se incluya la Ley de Financiamiento Universitario en el presupuesto 2027” y advirtió que “es por eso que estaremos tomando medidas locales y nacionales para lograr ese objetivo”.

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Al referirse a la situación del sector, Araujo afirmó que “la situación de la docencia y de los no docentes y de los estudiantes es gravísima”. Según detalló, “el costo de vida no para de subir, la inflación no para de subir y los salarios y las becas avanzan a un ritmo muy por detrás de la inflación y todavía están retrasados en alrededor de un 35%”.

La secretaria general de ADUM señaló que las dificultades no afectan únicamente a los trabajadores y estudiantes, sino también a las propias instituciones. “No solamente sufren los trabajadores y los estudiantes, sino también la institución en sí”, expresó.

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En esa línea, denunció que “el Gobierno incumplió un acta acuerdo de junio donde se había comprometido a incrementar los gastos de funcionamiento para las universidades y la inversión en los hospitales”. Según advirtió, esta situación genera nuevas dificultades para sostener la actividad cotidiana: “Hoy, sin las leyes de zona fría, con aumento de servicios, está en riesgo el propio funcionamiento de los edificios de las instituciones”.

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A ese escenario, agregó, se suma que “están frenadas las obras, obras necesarias para el desarrollo de la educación superior”.

Araujo anticipó que el conflicto continuará durante los próximos meses y afirmó que “desde la docencia universitaria continuaremos con medidas de fuerza, continuaremos con un plan de lucha en lo que queda del ciclo lectivo”. El objetivo, explicó, es “lograr que el presupuesto 2027 contemple lo que necesitamos las instituciones universitarias y sus trabajadores para poder funcionar adecuadamente”.

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Entre los principales reclamos, la dirigente gremial insistió en la necesidad de que se garantice el financiamiento del sistema universitario y se retomen las negociaciones salariales. En ese sentido, exigió “que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario” y reiteró: “También exigimos la reapertura de paritarias con verdadera discusión”.