La inseguridad, la desocupación, la economía, el estado de las calles y la salud encabezan las preocupaciones de los habitantes de Mar del Plata, según un relevamiento del Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA. El informe también identificó diferencias según la edad y registró expectativas pesimistas sobre la evolución de la situación local: el 64% de los encuestados considera que seguirá igual o empeorará en el corto plazo.

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El estudio analizó las principales problemáticas percibidas en la ciudad y en el país, con especial atención a las diferencias entre grupos etarios y segmentos socioeconómicos.

Entre los resultados, la desocupación alcanza su mayor nivel de menciones entre los menores de 25 años, con un 66,7%. En cambio, la atención sanitaria aparece como una prioridad para el 50% de las personas mayores de 65 años. En ese grupo también se observa preocupación por la presión impositiva y el costo de los servicios.

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El relevamiento registró, además, cambios respecto del ranking de 2025: la pobreza y la indigencia avanzaron cuatro posiciones entre las principales preocupaciones, mientras que la educación escaló cinco lugares.

“Los datos indican que no hay agendas completamente distintas según la zona. Hay un núcleo de preocupaciones que se repite en toda la ciudad y después cambia la intensidad con la que aparece cada tema”, señaló Gabriel Coronello Aldao, director del Observatorio Universitario de la Ciudad.

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En el plano nacional, la inseguridad lidera las menciones individuales, con el 68%. Sin embargo, el informe advierte que siete de las doce principales preocupaciones identificadas están vinculadas con cuestiones económicas.

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La inflación, el empleo y la pobreza aparecen entre los factores que explican el peso de la economía en la percepción social. Coronello Aldao destacó que, más allá de la posición que ocupa cada tema por separado, la reiteración de problemas económicos permite identificar una preocupación transversal.

“Si miramos cada tema por separado, la inseguridad aparece claramente primera. Pero cuando miramos el conjunto, es muy fuerte el peso de la economía. La inflación, el trabajo, la pobreza y otros problemas económicos aparecen una y otra vez bajo distintas formas. Desde esa perspectiva, la economía es uno de los grandes organizadores de la preocupación a nivel nacional”, afirmó.

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Otro de los aspectos destacados del relevamiento es la percepción sobre la evolución de Mar del Plata durante los próximos meses. El 64% de los encuestados considera que la situación local seguirá igual o empeorará, mientras que apenas el 6% espera una mejora.

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Los resultados reflejan un escenario de expectativas moderadas o negativas, en el que las preocupaciones cotidianas vinculadas con la seguridad, el empleo y las condiciones económicas conviven con demandas relacionadas con los servicios públicos, la infraestructura urbana y la atención sanitaria.