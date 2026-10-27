El futuro de la Canchita de los Bomberos volverá a discutirse este martes en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. La comisión de Obras tratará distintos proyectos que buscan preservar el predio como espacio verde, luego de que el Gobierno nacional avanzara con los trámites para subastarlo.

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El terreno está delimitado por las calles Florisbelo Acosta, José Mármol, López de Gomara y Ricardo Gutiérrez. Entre las propuestas figuran su afectación como plaza pública, la incorporación al Distrito de Urbanización Parque y modificaciones en los indicadores urbanísticos para resguardar su destino.

Otra de las iniciativas plantea declarar el lugar de interés patrimonial por su valor histórico, social y ambiental, tanto bajo su denominación actual como por la de Antiguo Solárium de los Niños.

En paralelo, se busca gestionar la cesión gratuita del terreno por parte del Estado nacional al municipio. El temario también incluye un pedido para que el Ejecutivo local impulse las acciones administrativas, técnicas, legales o judiciales necesarias para cumplir con la Ley provincial 14.730, que dispuso la expropiación del predio para destinarlo a parque y plaza de uso público.

La discusión tomó impulso después de que Nación declarara ocioso el inmueble y dispusiera iniciar los trámites para su subasta. La posibilidad de una venta generó reclamos de vecinos y clubes, que buscan evitar que el espacio sea destinado a un desarrollo inmobiliario o comercial.

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Por ahora, el tratamiento en comisión no implica que la cesión esté resuelta ni que las modificaciones urbanísticas hayan sido aprobadas. Las iniciativas deberán avanzar en el ámbito legislativo para definir qué herramientas se utilizarán para garantizar la continuidad del predio como espacio público.

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