Guillermo Montenegro se reunió con Martín Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto y avanzar en las investigaciones contra el narcotráfico en Mar del Plata.

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A través de sus redes sociales, Montenegro destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Estado para combatir el crimen organizado y mejorar las herramientas destinadas a enfrentar este tipo de delitos.

En ese sentido, remarcó que “la lucha contra el delito requiere coordinación entre todas las áreas del Estado”, haciendo hincapié en la necesidad de sostener una estrategia conjunta entre los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la seguridad local y sostuvo: “Mi objetivo es claro: hacer todo lo que esté a mi alcance para llevarles más seguridad a los marplatenses”.

El encuentro estuvo centrado en la articulación de acciones para fortalecer las investigaciones vinculadas al narcotráfico en la ciudad, aunque no se brindaron detalles sobre medidas concretas o nuevos operativos.

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