Incendio en una vivienda del barrio Bosque Alegre
El fuego afectó elementos estructurales, la instalación eléctrica y pertenencias de una casa ubicada en Magallanes, entre avenida Polonia y Ceretti. No se registraron víctimas ni personas heridas.
Una dotación de Bomberos intervino en un incendio registrado en una vivienda del barrio Bosque Alegre, ubicada en Magallanes, entre avenida Polonia y Ceretti.
La propiedad, de aproximadamente 10 por 10 metros, tenía paredes y pisos de mampostería, techo de chapas sobre tirantería y entablado de madera, y estaba distribuida en dos dormitorios, cocina-comedor y baño.
Como consecuencia del fuego, resultaron afectados elementos estructurales, la instalación eléctrica y distintas pertenencias. El personal interrumpió el suministro eléctrico de la vivienda para trabajar en el lugar.
En el operativo también participaron un camión cisterna del Cuartel de Bomberos Centro y un móvil del Comando Sur. No se registraron víctimas ni lesionados.
Finalizadas las tareas, los bomberos reunieron los materiales utilizados y regresaron a la base.