Una dotación de Bomberos intervino en un incendio registrado en una vivienda del barrio Bosque Alegre, ubicada en Magallanes, entre avenida Polonia y Ceretti.

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La propiedad, de aproximadamente 10 por 10 metros, tenía paredes y pisos de mampostería, techo de chapas sobre tirantería y entablado de madera, y estaba distribuida en dos dormitorios, cocina-comedor y baño.

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Como consecuencia del fuego, resultaron afectados elementos estructurales, la instalación eléctrica y distintas pertenencias. El personal interrumpió el suministro eléctrico de la vivienda para trabajar en el lugar.

En el operativo también participaron un camión cisterna del Cuartel de Bomberos Centro y un móvil del Comando Sur. No se registraron víctimas ni lesionados.

Finalizadas las tareas, los bomberos reunieron los materiales utilizados y regresaron a la base.

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